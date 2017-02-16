"إسمنت الجنوبية" تلعن توزيع أرباح بـ22.5% للنصف الثاني

أعلن مجلس إدارة شركة "إسمنت المنطقة الجنوبية" توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 22.5% ما يعادل 2.25 ريال للسهم عن النصف الثاني لعام 2016.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع هو 315 مليون ريال، حيث إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم.

ولفتت شركة "إسمنت المنطقة الجنوبية" إلى أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة، والتي سوف يتم الإعلان عن موعدها فور الانتهاء من أخذ الموافقة من الجهات المعنية.