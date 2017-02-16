"جهينة" تخفض استثمارات 2017 مع تراجع القوة الشرائية

قال الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، إن شركته ستخفض استثماراتها هذا العام في ظل حالة الركود التجاري وتراجع القوة الشرائية.

وأضاف سيف صفوان ثابت، الرئيس التنفيذي لجهينة في مقابلة مع رويترز "استثمرنا نحو 450 مليون جنيه في 2016 من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 500 مليون جنيه. هذا العام سنخفض الاستثمارات، وستكون أقل كثيرا عن العام الماضي، بسبب حالة الركود وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك".

ولم يخض ثابت في أي تفاصيل بشأن قيمة الاستثمارات المتوقعة هذا العام.

وقال "لدينا طاقات إنتاجية تكفي احتياجاتنا حتى 2018 وبالتالي لا توجد ضرورة ملحة للتوسع. نريد التركيز بشكل أكبر هذا العام على تحسين التدفقات النقدية لدينا".

تأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا والدول الأوروبية.

ونفذت جهينة استثمارات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية بمصانعها سواء في خطوط إنتاج الحليب أو الزبادي أو العصائر أو منافذ البيع وأسطول السيارات.

وقال ثابت إن شركته رفعت أسعار المنتجات خلال العام الماضي بنحو 35% بشكل تدريجي وتتوقع "زيادة طفيفة بين 5 و10% في الأسعار خلال الفترة المقبلة".

لكنه أضاف "لم نمرر زيادة تكلفة الإنتاج بالكامل للمستهلك. نعمل في سلعة أساسية وحساسة جدا".

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقفز معدل التضخم الأساسي إلى نحو 31% في يناير/كانون الثاني/ مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت.

وقال ثابت "التعويم أضر بالقوة الشرائية ومشكلته أنه جاء متأخرا للغاية. التعويم وخسائر فروق العملة خفضت هامش ربح الشركة في 2016 بين 5 و7%".

وأضاف ثابت الذي عمل من قبل في ميولار الألمانية للألبان "مازلنا نحافظ على حصصنا السوقية باستثناء العصائر فإن حصتنا فيها نزلت لأقل من 23%.

"أكثر المنتجات تأثرا في البيع بعد تحرير سعر الصرف هو الزبادي (اللبن). وسط حالة الغلاء الحالية المستهلك لم يضع الزبادي في أولوياته. ندرس تصغير العبوات في جميع المنتجات، لأن المستهلك في حالات الغلاء يتجه للعبوات الأقل حجما".

وتبلغ الحصة السوقية لجهينة في الألبان نحو 60% وفي الزبادي والرايب نحو 35%.