نمو أرباح "أبوظبي الوطنية" الفصلية 3% لـ244 مليون درهم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، الرائدة في قطاع الفنادق والنقل والتموين والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية الأولية للعام 2016، والمنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، حيث بلغت الأرباح الصافية 244 مليون درهم، بنسبة نمو 3% مقارنة مع العام 2015 الذي حققت فيه الشركة أرباحاً بمبلغ 237 مليون درهم. كما حققت الشركة إيرادات تشغيلية بقيمة 1.3 مليار درهم إماراتي خلال 2016 بالمقارنة مع 1.38 مليار درهم إماراتي عام 2015.

وقد حقق قسم الفنادق حسب البيانات المالية للشركة إيرادات قيمتها 844 مليون درهم بأرباح بلغت 76 مليون درهم، كما حقق قسم البيع والتجزئة إيرادات قيمتها 196 مليون درهم بأرباح بلغت 79 مليون درهم، في حين حققت شركة الغزال للمواصلات إيرادات قيمتها 294 مليون درهم بأرباح بلغت 35 مليون درهم، فضلاً عن تحقيق شركة أبوظبي الوطنية للفنادق – كومباس والمتخصصة في خدمات التموين والتغذية أرباحاً بلغت قيمتها 113 مليون درهم.

يذكر أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة واجه بعض الضغوطات خلال العام الماضي، والتي أدت إلى تخفيض في متوسط العائد على الغرفة ومعدل أسعار الغرف الفندقية بما فيها فنادق إمارة أبوظبي.

وقد أشارت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أنها حققت نتائج مالية خلال العام 2016 على الرغم من التحديات التي واجهها السوق في ظل نمو عدد الغرف في إمارة أبوظبي.

وتلتزم الشركة بالاستمرار في تقديم خدمات متميزة للعملاء والضيوف عبر فنادقها وفي مختلف القطاعات الأخرى التي تعمل بها، وذلك مع الحفاظ على زيادة عائدات المساهمين .

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 100 مليون درهم.