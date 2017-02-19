تراجع أرباح زين الكويت الفصلية 11% لـ32 مليون دينار

تراجعت أرباح شركة زين للاتصالات بنسبة 11% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 32 مليون دينار، أي ما يقارب 105 ملايين دولار، لتأتي دون متوسط توقعات المحللين عند 34.6 مليون دينار.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى خسائر العملات الأجنبية، إضافة إلى تكلفة التسوية الشاملة التي توصلت إليها مع وزارة المالية العراقية، والتي أفضت إلى رفع الحجز عن أرصدة الشركة في البنوك العراقية، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل عن حجم التسوية.

وعلى مستوى 2016 بأكمله، استقرت أرباح زين عند 157 مليون دينار، بما يعادل 40 فلساً للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن إيراداتها السنوية تراجعت بنحو 3.5% إلى 1.1 مليار دينار.

وزادت الشركة توزيعاتها عن العام 2016 إلى 35 فلساً كويتياً للسهم، مقارنة بـ30 فلساً في العام السابق.