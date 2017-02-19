رويترز: مجموعة بن لادن تلقت دفعات كبيرة من الحكومة

قالت وكالة رويترز إن مجموعة بن لادن السعودية تلقت منذ بداية العام الحالي دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مصرفية أن حجم المبالغ التي تسلمتها المجموعة منذ بداية 2017، تصل إلى 2.4 مليار ريال، فيما قدر مصدر مصرفي آخر المبلغ بـ3.1 مليار ريال.

يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في ديسمبر الماضي عن سداد 100 مليار ريال للمقاولين بنهاية العام الماضي، كما استحدثت آلية للسداد مستقبلاً خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.