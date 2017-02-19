"الطيار" تتخارج من وحدة تابعة مقابل 4.2 مليون ريال

أعلنت مجموعة الطيار للسفر القابضة عن موافقة مجلس الإدارة على بيع حصتها في شركة الطيار العالمية المحدودة في السودان التي تمثل 75% من رأس مالها في الشركة، لشركة الشاملة القابضة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مقابل مبلغ 1.125 مليون دولار بما يعادل مبلغ 4.218 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنه سيتم عرض صفقة البيع على الجمعية العمومية لإجازتها في أول اجتماع لها.

يذكر أن القيمة الدفترية للشركة المباعة هي 1.6 مليون ريال، كما أن نشاط الشركة المباعة هو السفر والسياحة.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية المجموعة للتخارج من الأعمال والشركات الصغيرة.

ومن التوقع أن يبدأ الأثر المالي من الربع الأول من العام 2017.