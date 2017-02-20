5 شركات تلتهم 20% من حصة الهواتف الذكية عالمياً

استحوذت نحو 5 شركات تنافس في سوق الهواتف الذكية على أكثر من 20% من سوق الهواتف الذكية عالمياً.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة الرائدة في التحليل الاستراتيجي للشركات "Strategy Analytics " ومركز "Counterpoint" للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فقد ضمت القائمة كلاً من سامسونغ، وآبل، وهواوي، وأوبو وفيفو، وحصل مجموع الثلاث علامات تجارية الصينية على نسبة ما يقرب من 20% من الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية.

وحلت شركة "هواوي" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 10%، محافظةً على معدل نموها الثابت رغم النتائج الضعيفة للسوق العالمي، حيث قامت الشركة بشحن نحو 139.3 مليون وحدة كإجمالي مبيعاتها في عام 2016، بزيادة بلغت نسبة 30.2% عن التي حققتها عام 2015.

ورغم الأداء غير المستقر للسوق العالمي للهواتف الذكية، استطاعت هواوي الحفاظ على نمو معدل الشحنات السنوية لديها، حيث أظهرت الأرقام أداء الشركة القوي وأداءها المتميز الذي يفوق معدل صناعة الهواتف الذكية.

وواصلت هواوي نمو معدل شحناتها للأسواق العالمية بداية من شحن 75 مليون وحدة في عام 2014، ثم 108 ملايين وحدة في عام 2015، ووصولاً إلى ما يقرب من 140 مليون وحدة في عام 2016، حيث عزز هذا النمو الكبير مكانة الشركة كثالث أكبر مُصنع للهواتف الذكية.

وقالت المحللة في مركز "Counterpoint" للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تينا لو، إن شركة هواوي تعد إحدى الشركات العملاقة في شهر ديسمبر لعام 2016، بكونها أحد أهم الإنجازات التي قدمتها الصين لكافة دول العالم.

وأوضحت أن أداء الشركة في أميركا الشمالية والأسواق الآسيوية هو الأساس لتحقيق هدفها نحو الاستحواذ على أكبر حصة بسوق الهتف الذكي عالمياً، حيث تمكنت من البناء على مكانتها القوية في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، سيكون لديها فرصة لتحقيق هذا الهدف.