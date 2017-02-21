المريشد: سداد ديون 8 بنوك سعودية بعد تنفيذ صفقة كريستل

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، المهندس مطلق المريشد، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية.نت"، إن شركة تصنيع ستقوم بسداد كافة ديون شركة "كريستل"، والبالغة 6.3 مليار ريال، بعد بيع أصول ثاني أكسيد التيتانيوم لصالح شركة ترونوكس المدرجة في بورصة نيويورك.

وتمتلك شركة التصنيع الوطنية 79%، من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "كريستل" التي قامت بالصفقة.

وأضاف المريشد "كانت مديونية كريستل كبيرة إلى حد ما، وعدد البنوك المدينة 8 بنوك سيتم كافة مديونياتها، وهذه البنوك كلها محلية من بينها بنك ساب، الفرنسي، الرياض، والأول".

وحول طريقة التوصل إلى اتفاق مع شركة ترونكس قال المريشد "توصلنا إلى هذه الاتفاقية عبر عملية تقييم كاملة لأصول شركة كريستل، وقد فضلنا الحصول على ما يعادل قيمة ديون كريستل فقط، على أن يتم تحويل باقي قيمة الصفقة إلى أسهم".

وبلغت قيمة الصفقة 6.274 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 1.673 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى إصدار 37.580 مليون سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة من خلال زيادة رأسمالها.

ولفت المريشد إلى أنه وبعد بيع أصول ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة لشركة كريستل لم يعد هناك أي تعرض على أصول مماثلة أخرى تابعة لشركة التصنيع الوطنية.

يذكر أنه تم تعيين إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة وبريلا لتقديم المشورة المالية فيما يتعلق بالصفقة.