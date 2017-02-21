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تراجع أرباح "ناقلات" الفصلية 8.5% لـ207 ملايين ريال

المصدر: العربية.نت
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تراجعت أرباح شركة قطر لنقل الغاز" ناقلات" خلال الربع الأخير من عام 2016 ، بنحو 8.5% ، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الأسبق لتبلغ 207 ملايين ريال، ولتأتي بذلك أقل من التوقعات البالغة 241 مليون ريال.

أما الأرباح السنوية، فبلغت 955 مليون ريال، بارتفاع بنحو 3% عن أرباح العام الأسبق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بواقع ريال واحد للسهم، مقارنة مع توزيع ريال وربع الريال للسهم عن عام 2015.

هذا وأوضحت الشركة بأن سياستها في توزيع الأرباح، ستمكنها من الحفاظ على توازنها المالي، وتحقيق تدفق نقدي مستقر، مشيرة إلى أن تراجع أسعار الطاقة ضغط على قطاع النقل وأسعار الأصول.

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