الكويت.. "أريدُ" تسجل أرباحاً فصلية بـ47.29 مليون دولار

تحولت شركة "أريدُ" في الكويت إلى الربحية في الربع الرابع من عام 2016، لتسجل أرباحا بلغت 14 مليون وأربعمئة وسبعين ألف دينار ما يعادل 47.29 مليون دولار، وذلك مقابل خسائر في الفترة المماثلة من عام 2015 بـ1.4 مليون دينار ما يعادل 4.5 ملايين دولار.



وجاءت أرباح الشركة أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 13.45 مليون دينار.

ونمت أرباح "أريدُ" لعام 2016 بنحو 75%، مقارنة بأرباح عام 2015، لتصل إلى 47 مليون دينار.

ولم توضح الشركة أسباب هذا النمو، واكتفت بالقول إن ارتفاع الأرباح يأتي متماشيا مع أداء المجموعة.

وأوصى مجلس إدارة "أريدُ" بتوزيع أرباح نقدية بواقع 85 فلسا للسهم.

