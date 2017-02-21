"إكسترا" توصي بزيادة رأسمال عبر توزيع أسهم منحة 16.66%

أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة لدعم مركزها المالي وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 6 أسهم قائمة، ما يمثل زيادة 16.66% من رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 60 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وذكرت الشركة ، في بيان نشر على موقع "تداول" أنه في حال وجود كسور أسهم، ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتُباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل بحسب حصتــه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 360 مليون ريال إلى 420 مليون ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من 36 مليون سهم إلى 42 مليون سهم.