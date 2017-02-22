المريشد للعربية: ديون التصنيع ستنخفض لـ 18.3 مليار ريال

قال مطلق المريشد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، في مقابلة مع قناة "العربية" إن بيع الشركة حصتها في "كريستل" إلى ترونوكس الأميركية ستخفض ديون التصنيع بنحو 6.3 مليار ريال إلى 18.3 مليار ريال.

وقال المريشد إن الصفقة الضخمة ستخفض الفوائد بنحو 200 مليون ريال، واصفا الصفقة، بأنها "فرصة لإعادة الهيكلة لا تأتي كل يوم" وفيها فوائد جانبية مثل خفض الفوائد وتقليل كلفة الاقتراض، و"نحن مقبلون على ارتفاع الفوائد مع قوة الدولار الأميركي".

وأكد رئيس التصنيع أن الشركة "لا تريد التخارج بالكامل من قطاع التيتانيوم" مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار والفوائد، حتمت على "التصنيع خفض الدين، وهيكلة رأس المال".

كما أشار إلى عوامل مهمة بالاستثمار في أكبر شركة بالعالم، وتكوين أكبر شركة بقطاع ثاني أكسيد التيتانيوم.

وكانت شركة التصنيع، قد باعت حصتها في شركة "كريستل" إلى شركة ترونوكس الأميركية مقابل أسهم و6.3 مليار ريال. وتمتلك شركة التصنيع الوطنية 79% من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "كريستل" التي قامت بالصفقة.

وارتفع السهم خلال الجلسة الأربعاء بالحد الأقصى عند 18.55 ريال سعودي، بنسبة 9.96%، بتداولات محدودة مع احتفاظ المستثمرين بما لديهم من أسهم.

ورأى رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تنفيذ الصفقة يأتي لوجود تكامل بين كريستال وترونوكس.