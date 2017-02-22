بعد "زين".. موبايلي تحصل على الرخصة الموحدة

بعد حصول شركة "زين" مؤخراً على الرخصة الموحدة، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إصدار الترخيص الموحد لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي".

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك جاء بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص مؤخراً.

وكانت الهيئة قد منحت الترخيص الموحد لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، اعتباراً من يوم الاثنين الماضي 20 فبراير الجاري.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن مجلس إدارتها قد أقر أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، وهي "الاتصالات السعودية ـ اتحاد اتصالات (موبايلي) ـ الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ـ اتحاد عذيب للاتصالات (جو)".

وأوضحت الهيئة، وفقاً للبيان، أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (متنقلة وثابتة وصوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.

كما أشارت الهيئة إلى أنها تهدف من إصدار هذا النوع من التراخيص إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين، وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق إتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات المرخص لها بالعمل في المملكة وإصدار التراخيص الموحدة، لتقديم كل خدمات الاتصالات.