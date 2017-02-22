تحرير الصرف يكبد "أورانج مصر" خسائر بـ 2.4 مليار جنيه

تكبدت شركة "أورانج مصر"، خسائر تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

ووفق نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة، فقد بلغت الخسائر المجمعة غير المدققة نحو 2.42 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2016، مقارنة بأرباح بلغت نحو 31 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت تحقيق صافي خسائر بقيمة 2.55 مليار جنيه، مقارنة بأرباح بقيمة 10.4 مليون جنيه خلال العام المقارن.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى تعويم الجنيه ما تسبب في وجود خسائر فروق عملة بقيمة 2.3 مليار جنيه، مع تراجع كامل القيمة الدفترية لنشاط الإنترنت الثابت بقيمة 904 ملايين جنيه، وزيادة أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساسية وأسعار الوقود والكهرباء.

وقالت الشركة إن خسائر فروق العملة توزعت على 615 مليون جنيه ناتجة عن إعادة تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية المرتبطة بالأنشطة التشغيلية بأسعار العملة السائدة في 31 ديسمبر 2016، وخسائر فروق عملة بقيمة 1.7 مليار جنيه مدرجة ضمن المصروفات التمويلية، وناتجة عن إعادة تقييم قرض المساهم الرئيسي بأسعار العملة السائدة في 31 ديسمبر 2016.

وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة نحو 11.8 مليار جنيه في 2016، مقابل 11.4 مليار جنيه في 2015، بنسبة نمو 3.6%.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة غير المدققة تحقيق خسائر بقيمة 2.860 مليار جنيه في 2016، مقارنة بأرباح بقيمة 50 مليون جنيه خلال 2015.

وأوضحت الشركة أن الإدارة التنفيذية تعمل على خطة لتحسين هيكل التكاليف، بهدف زيادة الكفاءة بالإضافة إلى زيادة هامش الربح، عبر متابعة الأداء دورياً لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء الوضع الاقتصادي العام للبلاد.

بينت أن عودة المؤشرات المالية للشركة لمستواها الطبيعي مرتبط بشكل مباشر بتحسن واستقرار الوضع الاقتصادي العام للبلاد.