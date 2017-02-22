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تراجع أرباح "سابك" السنوية 5% في 2016

المصدر: العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الأربعاء انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 4,95% العام الماضي بسبب تراجع أسعار منتجاتها البتروكيميائية.

وأعلنت الشركة أرباحا صافية بقيمة 17,84 مليار ريال سعودي (4,76 مليار دولار) مقارنة مع 18,77 مليار ريال في العام 2015، بحسب بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الشركة إن تراجع صافي الربح يعود إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات"، وكذلك "زيادة مخصص الزكاة".

وتعد "سابك" من كبرى شركات الصناعات البتروكيميائية في العالم، وهي أكبر شركة متداولة في أسواق الأسهم في الخليج.

وسبق للشركة أن أعلنت تأثر أسعار المواد البتروكيميائية بانخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وتراجعت هذه الأسعار من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى نحو 50 دولارا في الفترة الحالية.

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