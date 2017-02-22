البريد السعودي تنفي مخاطبة البنوك لتقديم مشورة الخصخصة

نفى رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد ألطف لقناة "العربية"، ما ذكرته وكالة رويترز أمس، عن قيام "مؤسسة البريد" بدعوة البنوك المحلية الشهر الماضي، لتقديم عروضها للقيام بدور الاستشاري في خصخصة المؤسسة.

وقال ألطف إن الاستعانة بالبنوك أو الجهات الاستشارية لطرح البريد للاكتتاب العام لن يتم قبل سنتين أو ثلاث سنوات.

وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي أن التخصيص أو الطرح للاكتتاب العام يتطلب في البداية وجود هيئة أو جهة منظمة للبريد وتحديثات لنظام البريد في المملكة وتحويل المؤسسة الحالية للعمل على أسس تجارية بالكامل من خلال تحويلها لشركة قابضة، وهي الإجراءات التي لم تكتمل حتى الآن في السعودية.