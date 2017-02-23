إلغاء 60% من رحلات شركة "اليطاليا" بسبب إضراب الموظفين

المصدر: ميلانو - أ ف ب

شهدت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "اليطاليا" اليوم حركة إضراب أرغمتها على إلغاء 60% من رحلاتها، احتجاجا على خطة إلغاء مئات الوظائف في إطار عملية إعادة تنظيم كبرى.

ودعت النقابات القلقة من الإجراءات المقبلة وإعادة التفاوض على عقد عمل الموظفين إلى إضراب بين الساعة 13:00 و17:00 بتوقيت غرينتش.

وأكد الأمين العام لنقابة "فيلت غيل" نينو كورتوريلو أن اليطاليا في "وضع حرج"، قائلاً "ننتظر منذ أشهر أن يقدم المساهمون خطة استراتيجية فيما يتراجع التمويل".

واضاف ان "الموظفين قلقون جدا، لقد سبق ان شهدوا عمليتي اعادة هيكلة في 2008 و 2014" ادتا بالاجمال الى الغاء حوالي 9 الاف وظيفة.

ويجرى الحديث في الاعلام عن تسريح ألف أو ألفي أو 3 الاف موظف، بحسب أمين عام النقابة، منددا برغبة الادارة بوقف تطبيق العقد الوطني للعمل واعتماد شروط تقررها هي وحدها، "وهو امر غير مسبوق في بلادنا ويعتبر فادحا".

وراكمت الشركة الخسائر منذ سنوات ورغم مساهمة الشركة الاماراتية "الاتحاد" فيها بنسبة 49% من الاسهم وضخها أموالا، إلا أن اليطاليا لم تتمكن من تحسين وضعها.

وفيما كانت تهدف لإحداث توازن في العام 2016 وتحقيق ارباح في 2017، الا ان خسارتها وصلت الى 460 مليون يورو السنة الماضية ويرتقب ان تبلغ مئات ملايين اليورو الاضافية هذه السنة.

ويعمل رئيس الشركة كريمر بال منذ سنوات طويلة على خطة جديدة استراتيجية على خلفية توتر مع مساهمين اخرين بينهم مصارف "يونيكريدي" و"انتيسا سان باولو".

وكان يفترض ان تنشر الخطة في مطلع فبراير لكن يرتقب اخيرا ان تعرض بحلول الاسبوع الاول من مارس.

وأعلنت اليطاليا أنها ستتضمن "تغييرات جذرية" مثل خفض الكلفة عبر خفض الرواتب وعدد الموظفين وتطوير خطوط للرحلات الطويلة وإعادة النظر في اتفاقات تجارية وتعميق شراكات قائمة.