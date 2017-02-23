تراجع أرباح "روسنفت" الروسية بالربع الرابع

قالت روسنفت أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا إنها حققت صافي ربح بلغ 52 مليار روبل، ما يعادل 908 ملايين دولار في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي انخفاضا من 53 مليار روبل في الفترة المماثلة من 2015.



وفي العام الماضي اشترت روسنفت التي تسيطر عليها الدولة حصة مسيطرة في منافستها الأصغر باشنفت وقالت في نهاية ذلك العام إن الحكومة باعت حصة فيها قدرها 19.5% إلى قطر وجلينكور.



في غضون ذلك أعلنت جازبروم نفط ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا ونوفاتك المنتجة للغاز نتائج أفضل هذا الأسبوع بدعم من حقول جديدة وارتفاع أسعار النفط.



وقالت جازبروم نفط التي تسيطر عليها جازبروم أكبر منتج للغاز في روسيا إنها حققت 52.7 مليار روبل، ما يعادل 918 مليون دولار ربحا في الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسارة قدرها 21.2 مليار روبل في الفترة المماثلة من 2015.



وقالت جازبروم نفط وهي الأسرع نموا بين منتجي النفط في روسيا إن إجمالي إنتاجها من النفط والغاز ارتفع 8.2% العام الماضي إلى 86.2 مليون طن من المكافئ النفطي.



وقالت نوفاتك ثاني أكبر منتج للغاز في البلاد أول أمس الثلاثاء إن صافي ربح العام الماضي ارتفع بمقدار 1.3 مليار روبل إلى 133.8 مليار روبل بينما زادت التدفقات النقدية الحرة 69.4% إلى 139.4 مليار روبل.

وارتفع إنتاج النفط في روسيا - أحد أكبر المنتجين في العالم - مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 30 عاما عند 11.21 مليون برميل يوميا في نهاية 2016.