كارلوس غصن يستقيل من "نيسان" لإشرافه على "ميتسوبيشي"

أعلنت شركة "نيسان موتورز" أن كارلوس غصن سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، من أجل تولي دور إشرافي أوسع نطاقًا في التحالف الذي يربط "نيسان" مع "رينوت" و"ميتسوبيشي موترز".

وأوضحت الشركة أن "هيروتو سيكاوا" سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ"نيسان" خلفا لـ "غصن" في شهر أبريل المقبل، حيث إنه يتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي المشارك.

ومن المقرر أن يبقى كارلوس غصن بمنصب رئيس لمجلس إدارة نيسان كما أنه سيبقى في منصبه لشركة "رينوت" كرئيس تنفيذي، حيث إنه لم ينته من مهامه في خطة تحول الشركة.

يذكر أن شركة نيسان اشترت حصة 34% في Mitsubishi Motors العام الماضي في أعقاب فضيحة Mitsubishi عن كفاءة استهلاك الوقود.

يشار إلى أن غصن تولى الإدارة التنفيذية لنيسان منذ عام 2001 ويعزى إليه الفضل في نجاح الشركة.