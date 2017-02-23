مسؤول: أسعار تذاكر القطارات أقل من التكلفة

أكد رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، أن تحديد أسعار تذاكر النقل عبر القطارات تعتمد على 3 معايير، مقارنة بوسائل النقل الأخرى من أجل أن يكون سعرها معقولا.

وقال إن تكلفة التذكرة للرحلات من الرياض إلى القصيم بعيدة جدا عما تم تثمينه، والأسعار المعلنة مدعومة كثيرا، لأن تكاليف نقل الركاب عالية جدا، ولا يمكن أن تسعر على أساس التكلفة، وإلا ستكون عالية.

وأشار الرميح إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" حرصت على أن تكون أسعار تذاكر رحلاتها أقل من الطيران، وهي بالفعل أقل منها، مبينا أن سعر التذكرة للدرجة الاقتصادية من الرياض القصيم 120 ريالا، ومدة الرحلة ساعتان ونصف الساعة، وفقا لصحيفة "مكة".

وحول احتمال تأثر مسار الخطوط الحديدية بين الرياض والقصيم بمياه السيول والأمطار التي شهدتها منطقة الرياض أخيرا أفاد الرميح أن الشركة تعمل على مراجعة مسارات القطارات وهي سليمة ولا توجد أي مشاكل، وأضاف: "الخط سليم ولا توجد أي مشاكل، ويتم اختباره بشكل يومي، والشركة حريصة على تطبيق معايير السلامة".

يذكر أن الشركة تدشن الأحد المقبل المرحلة الأولى لخدمات نقل الركاب على مشروع قطار الشمال، حيث ستغطي الرحلات بين كل من الرياض والمجمعة والقصيم.

ما هي معايير تحديد أسعار تذاكر القطار؟

1 الخدمة المقدمة

2 وسائل النقل الأخرى

3 التكلفة

أسعار تذاكر الرحلات من الرياض إلى القصيم

• الدرجة الاقتصادية

- تذاكر الأطفال 60 ريالا

- تذاكر الكبار 120 ريالا

• درجة رجال الأعمال

- تذاكر الأطفال 230 ريالا

- تذاكر الكبار 350 ريالا