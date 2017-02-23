نمو أرباح "جلينكور" السنوية 18% بدعم تعافي السلع الأولية

أعلنت شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية والتعدين أنها حققت زيادة 18 % في أرباح عام 2016 بدعم من تعافي أسعار المواد الخام، مشدداً على أنها لم تشهد قط وضعا ماليا أفضل لتبدي بذلك استعدادها لعمليات استحواذ صغيرة أو توزيعات أرباح خاصة.



وقال محللون إن النتائج فاقت التوقعات مما دفع سهم جلينكور للصعود 1% بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش ليعزز مكاسبه التي قاربت 20 % منذ بداية العام الحالي. فيما انخفض مؤشر القطاع نحو 1%.



وحققت الشركات في قطاع التعدين، الذي تضرر بسبب تراجع سوق السلع الأولية في عام 2015، أداءً أفضل من المتوقع في أعقاب انتعاش أسعار المواد الخام مثل خام الحديد والفحم في العام الماضي.



وبلغت أرباح جلينكور قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 10.3 مليار دولار بزيادة 18%.



وفي قسم التداول أو التسويق الذي يميز جلينكور عن بقية شركات التعدين، بلغت الأرباح قبل حساب الفائدة والضرائب 2.8 مليار دولار بزيادة 14 % وأعلى من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 2.5 مليار و2.7 مليار دولار.



وتقول الشركة الآن إن قطاع التسويق سيحقق خلال العام الحالي أرباحا بين 2.2 مليار و2.5 مليار دولار، مضيفة أن خفض التوقعات يعكس بيع حصة 50 % من أنشطتها الزراعية في ديسمبر 2016.