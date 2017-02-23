"بيجو" تبحث الاستحواذ على وحدة تابعة لجنرال موتورز

يجتمع وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بيجو الفرنسية غدا الجمعة لبحث عملية استحواذ محتملة من بيجو على الوحدة الأوروبية التابعة لجنرال موتورز المعروفة باسم فوكسهول في بريطانيا وأوبل في القارة الأوروبية.



ومن المقرر أن يجتمع كارلوس تافاريس مع رئيس أكبر اتحاد نقابي في بريطانيا صباح غد الجمعة في لندن كما أنه ناقش بالفعل الصفقة التي أثارت مخاوف بشأن إغلاق مواقع عمل وخفض للعمالة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عبر الهاتف.



وقال متحدث باسم وزارة الأعمال البريطانية لرويترز اليوم الخميس "سيعقد اجتماع بين كارلوس تافاريس وجريج كلارك غدا."