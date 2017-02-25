السعودية تعلن العمل على توطين وظائف قطاع التجزئة

أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الوزارة "تعمل حالياً على توطين قطاع التجزئة".

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل، في حسابه بتويتر، إلى أن قطاع التجزئة، "من القطاعات المستهدفة في البرامج الحالية" من أجل توطينها لخلق فرص العمل والاستثمار للسعوديين.

وكانت وزارة العمل نجحت في رفع نسبة التوطين بقطاعات عدة، من بينها توطين كامل لقطاع الاتصالات بما يشمل تقديم خدمات الهواتف الجوالة من خدمات وصيانة وبيع للمستهلكين.

تأتي هذه الجهود في سياق تنفيذ مستهدفات برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف خلق 220 ألف فرصة عمل للسعوديين سنوياً من خلال فرص جديدة أو إحلالهم في وظائف المنشآت ذات الكثافة العمالية من الوافدين.

من جانب آخر كانت مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروعاً ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.