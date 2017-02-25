شركة باسف الألمانية تبدي قلقها من الاستثمار في إيران

قالت شركة باسف الألمانية إنها تجري مباحثات مع إيران بشأن استثمار محتمل لأنشطتها الخاصة بالنفط والغاز في البلاد، لكن لم يُطرح قرار بعد على الطاولة بسبب حالة الضبابية التي تكتنف وضع العقوبات الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لباسف كورت بوك خلال مؤتمر صحافي بعد نشر نتائج أرباح 2016 "لا يمكننا أن نرى أن رفع العقوبات يجري تنفيذه بالسرعة التي كنا نتوقعها في بداية الأمر.

"نحاول تقييم ما إذا كان من الممكن لأنشطتنا الخاصة بالنفط والغاز أن تخلق موضع قدم لها في إيران. لقد دعتنا السلطات الوطنية وعملية التقييم مستمرة." أضاف أن النتيجة غير مؤكدة.

وأشار إلى أن المباحثات اقتصرت على الاستثمار في إنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، ولم تمتد إلى محطات معالجة البتروكيماويات في أنشطة المصب.

وارتفعت أرباح باسف قبل خصم الضريبة والفائدة 15 بالمئة إلى 1.18 مليار يورو (1.25 مليار دولار) بعد التعديل في ضوء بند غير متكرر بما يزيد بقليل عن متوسط التقديرات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتسجيل ربح قدره 1.12 مليار يورو.