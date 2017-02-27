أرامكو وبتروناس تتفقان على بناء مصفاة بـ7 مليارات دولار

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، اليوم الاثنين، أن شركة #أرامكو #السعودية ستستثمر سبعة مليارات دولار في مصفاة للنفط ستشيدها بتروناس الماليزية.

وقال نجيب إن القرار جرى اتخاذه قبل ظهر اليوم الاثنين بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من #بتروناس وأرامكو لبناء المصفاة، وهي جزء من مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في بنجيرانج بولاية جوهور في جنوب #ماليزيا.

يذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا.

وضمن ترحيب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بالزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين أشار عبد الرزاق إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، معرباً عن امتنانه بأن تكون ماليزيا أول بلد يستهل بها جولته الآسيوية.

وأوضح رئيس الحكومة الماليزية أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة بنحو 28 في المئة العام الماضي وحده، ما جعل المملكة أكبر شريك تجاري لماليزيا.

ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات السعودية في ماليزيا آلاف الوظائف.

من جهته، قال أمين عام مجلس الوزراء الإندونيسي برامونو أنونج إن الحكومة تأمل في أن تجلب الزيارة استثمارات سعودية تصل إلى 25 مليار دولار.

وتعمل شركة برتامينا للطاقة المملوكة للدولة في جاكرتا مع أرامكو، لتحديث أكبر مجمع لتكرير النفط في إندونيسيا وتتطلعان إلى فرص أخرى.