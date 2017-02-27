سوفت بنك: تريليون رقاقة لإنترنت الأشياء من "ايه.آر.إم"

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك اليابانية إن وحدة أشباه الموصلات "ايه.آر.إم" التابعة للمجموعة ستنتج تريليون رقاقة مصممة لما يعرف بإنترنت الأشياء خلال فترة العشرين عاما القادمة.

وفي حديث خلال مؤتمر الموبايل العالمي (موبايل وورلد كونغرس) أكبر معرض تجاري سنوي للقطاع قال ماسايوشي سون إن عدد "خلايا المخ" في الرقائق سيتجاوز عدد الخلايا العصبية في مخ الإنسان في 2018 مما يفتح فرصا هائلة كبيرة أمام الأغراض الذكية المتصلة بالإنترنت.

وأضاف "لهذا السبب أنفقت 32 مليار دولار للاستحواذ على "ايه.آر.إم" مفسرا رؤيته للعالم في 30 عاما حيث سيتمتع عقل الكمبيوتر الصناعي بقدرات تعادل 10 آلاف معامل ذكاء (آي.كيو) مقارنة مع 100 في المتوسط بين البشر.

وإنترنت الأشياء مصطلح يستخدم لوصف شبكة أجهزة غير الكمبيوتر والهواتف الذكية تتصل بالإنترنت ويمكنها جمع البيانات وتبادلها مثل تلك اللازمة للتحكم في مستوى تدفئة المنزل.

وأسس سون وصندوق الثروة السيادية السعودي صندوقا للاستثمار في التكنولوجيا قد ينمو ليصل إلى 100 مليار دولار ويصبح ركيزة أساسية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتوقع رجل الأعمال أيضا أن يكون هناك جيش من عشرة مليارات جهاز روبوت ذكي بحلول 2040 بما يجعل حياة الإنسان أيسر لكنه قال إن ذلك التقدم لن يتحقق من دون مخاطر وإن معالجة القضايا ذات الصلة بالأمن الإلكتروني يجب أن تكون جزءا من المعادلة.