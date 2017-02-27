هواوي تعلن استراتيجية جديدة للتحول الرقمي بمؤتمر "MWC"

أعلنت شركة هواوي عن مشاركتها في مؤتمر "MWC 2017" ببرشلونة، والذي تبدأ فعالياته في الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تشارك الشركة في عدد من الفعاليات أبرزها منتدى التحول الرقمي، ولقاء اللاعبين الأساسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم لاستعراض التقنيات والابتكارات التي تتميز بها منتجات الشركة.

وخلال فعاليات المعرض تلقي هواوي الضوء على دورها الرئيسي في مساعدة العملاء لتحقيق نمو جديد وتطوير الخدمات وبناء الشبكات عالية القيمة، وخلق دورة أعمال إيجابية لتنمية الخدمات وبناء الشبكات، والتأكيد على تلبية متطلبات المستخدمين، واستهداف تحقيق طفرة حقيقية في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتمكين الدول ذات الأسواق الناشئة لتطوير اقتصاداتهم الرقمية.

كما تلقي الضوء على أحد أبرز أولوياتها حول نظم الإدارة البيئية وفرص التنمية من ورائها، خاصة وأن العصر الحالي يشهد اتصال كل الأشياء ببعضها وستقود المنشآت الرقمية النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويضع مُشغلو العالم نظم الإدارة البيئية على قمة أولوياتهم واستثماراتهم الاستراتيجية ويجذبهم في ذلك فرص النمو غير المسبوقة في التغير المستمر في التوزيع الديموغرافي، مع زيادة متطلبات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتزايدة، وتنفيذ الاستراتيجيات التنمية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقال رئيس مجموعة "هواوي"، زو زيلي، إن الجميع يتجه حالياً إلى عالم أكثر اتصالاً، خاصة وأن هواوي ملتزمة بأن تصبح شريكاً للمشغلين وأداةً لتمكين تحولهم الرقمي ونجاح أعمالهم وذلك لتحقيق نمو ملحوظ، فبحلول عام 2025 سيكون هناك 100 مليار اتصال على مستوى العالم، و 85% من جميع تطبيقات الشركات ستنتقل إلى السحابة، و100% من الشركات سوف تستخدم الخدمات السحابية، وسيتجاوز معدل دخول الذكاء الاصطناعي 20%.

وتابع: "في عالم أفضل اتصالاً سوف تخلق الصناعات التي ستتم رقمنتها فرصاً لا حدود لها، ولا نستطيع أن نتخيل إلى أي مدى ستصل تلك الصناعات في هذه العملية".