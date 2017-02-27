"أورنج" الفرنسية تتوقع استقرار نمو إيراداتها عند 2.6%

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الفرنسية للاتصالات، برونو ميتلينج، إن الشركة تتوقع نمو إيراداتها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2017 بنفس معدل العام السابق البالغ 2.6% على الأقل.

وأضاف ميتلينج الذي يترأس عمليات أورنج في المنطقة "في 2017 أعتقد أننا سنحظى بنمو مماثل على الأقل أو ربما أعلى".

ولفت إلى أن إجمالي عدد العملاء في المنطقة الذي بلغ 120 مليونا بنهاية 2016 سينمو أيضا خلال العام.

ونمت عمليات أورنج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.25 مليار يورو (5.57 مليار دولار) في العام الماضي.