"نوكيا" تعود بـ 3 هواتف ذكية.. فهل تستطيع المنافسة؟

من جديد، عادت شركة "نوكيا" للمنافسة في السوق العالمي، حيث أعلنت شركة "HMD" المطوّرة لأجهزة هاتف نوكيا، إطلاق جيل جديد من أجهزة هاتف نوكيا الذكية، مرسية معايير جديدة في التصميم والجودة وتجربة المستخدم عبر كل المجموعة.

وتتضمن قائمة المنتجات العالمية المنتظرة ثلاثة أجهزة هاتف ذكية جديدة هي جهاز نوكيا 6 الجديد الذي يتيح أداء عاليا وترفيها مميزا بتصميم فاخر وفائق المتانة، ونوكيا 5 الأنيق الذي يتكيّف بشكل مثالي في اليد، ونوكيا 3 الذي يتميز بجودة غير مسبوقة ويتاح بسعر مناسب.

وتعتمد المجموعة الجديدة من أجهزة هاتف نوكيا الذكية على نظام "أندرويد نوغات" وتوفّر تجربة سلسة وآمنة وحديثة وتتضمن كلّها خدمة "مساعد غوغل". كما يشهد اليوم عودة هاتف نوكيا 3310 الكلاسيكي الذي أعيد تصميمه بخطوط جديدة.

وتؤكد عائلة الأجهزة الجديدة أنه يحق لكل مستهلك الحصول على نوعية مميزة من الأجهزة وليس فقط الفاخرة منها. وإلى جانب فلسفة التصميم التي تركّز على تحسين تجربة جهاز الهاتف الذكي في كل مستوى، تم اختيار كل مكوّن تقني بعناية وإدخاله ضمن تصميم جهاز الهاتف ليعزز حياة المستهلك اليومية بأفضل الفوائد. وانطلاقا من ميزات إرث جهاز هاتف نوكيا من الجودة والبساطة والموثوقية، تم تصميم المجموعة الجديدة لجيل جديد من محبّي العلامة.

ومن خلال الالتزام بتوفير تجربة أندرويد حقيقية، يمكن أن يتوقّع المستخدمون تجربة سهلة ونظيفة ودون إضافات مزعجة. حيث تتضمن أجهزة هاتف نوكيا الذكية أحدث خدمات غوغل وتحديثات أمنية شهرية تحفظ جهاز الهاتف سليما وآمنا ومحدّثا، كما تتضمن أحدث ابتكار "غوغل" وهو "مساعد غوغل" معززا بتجربة أندرويد، حيث تعاونت فرق عمل الشركة لضمان إدخال خدمة "مساعد غوغل" متيحة خدمة التحادث مع "مساعد غوغل" بسهولة في أجهزة هاتف نوكيا الذكية.

ومن المقرر أن تعود لعبة "الحية" الشهيرة عالمياً ولكن بنسخة جديدة متاحة للعب على خدمة الرسالة الفورية "مسنجر"، وهي جزء من تجربة منصة الألعاب الفورية من فيسبوك. وقد تم تصميم لعبة الحية المجانية الجديدة بحيث يتشارك في لعبها الأصدقاء بمتعة أكبر من السابق.