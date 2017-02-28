أرامكو: مصفاة الرياض تخضع للصيانة الدورية لمدة 80 يوما

قالت شركة #أرامكو السعودية إن مصفاة الرياض البالغ طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل، ستخضع لصيانة دورية مجدولة مسبقاً، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء، ولمدة 80 يوماً، وذلك لإنهاء جميع أعمال الإنشاء والربط بين وحدات المصفاة ومشروع وقود النقل.

وأفادت أرامكو أن برنامج الصيانة الدورية لجميع مصافيها ضروري لضمان المحافظة على موثوقية وسلامة أدائها وجودة منتجاتها، حيث تخضع جميع المصافي في المملكة، وبشكل دوري لبرامج الصيانة المجدولة منذ إنشائها.

وأكدت الشركة أنها ستوفر جميع المنتجات البترولية التي تنتجها مصفاة الرياض وهي الديزل، والبنزين بنوعيه 91 و95 والكيروسين، وغاز البترول المسال، والإسفلت، التي سيتوقف إنتاجها أثناء هذه الفترة، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي الشركة الأخرى.

وأضافت أرامكو أنه ستتم زيادة إمدادات المنطقة الوسطى عن طريق ضخ مزيد من الكميات في خطوط الأنابيب المغذية للمنطقة، مبينة أنه تم التنسيق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لسحب ما تحتاجه من كميات غاز البترول المسال المتفق عليها معها من محطة توزيع المنتجات البترولية بالقطيف خلال فترة توقف مصفاة الرياض.