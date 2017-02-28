إسمنت اليمامة توزع أرباحا نقدية بـ2.5% للربع الرابع

أعلنت شركة "إسمنت اليمامة" لمساهميها البدء في توزيع الأرباح النقدية للربع الرابع من العام 2016 عن طريق البنك الأهلي التجاري، اعتباراً من 19 مارس المقبل، بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 50,625,000 ريال، أي ما نسبته 2.5% من لقيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية بنهاية تداول أمس، يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية السادسة عشرة، وسوف تتم عملية الصرف بإيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.