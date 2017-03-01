كل ما تود معرفته عن شركة "الأعمال التطويرية الغذائية"

تأسست شركة الأعمال التطويرية الغذائية عام 2010 تحت اسم قوت لتطوير الأغذية والمطاعم برأس المال عند التأسيس بلغ 100 ألف ريال، وتغير الاسم إلى الأعمال التطويرية الغذائية في 2013.

تحولت الشركة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 12.5 مليون ريال في 2016، وتتركز أعمالها في 4 مجالات، المطاعم والمقاهي، خدمات التغذية، مراكز التدريب والتعليم، والاستثمارات العقارية.

وقامت الشركة بطرح 250 ألف سهم للاكتتاب تمثل 20% من رأس المال بسعر 65 ريالاً للسهم، أما وزن الشركة في نمو - السوق الموازية فيمثل 3%.

وتقدر القيمة السوقية للشركة 97.5 مليون ريال - سعر إغلاق تداولات اليوم الأول، والقيمة السوقية للأسهم المدرجة 19.5 مليون ريال - سعر إغلاق تداولات اليوم الأول.

وحققت الشركة صافي نمو بالأرباح في 2015 بـ470% ووصل إلى 5.8 مليون ريال.