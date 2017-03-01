"أرامكو" تحصل على أول رخصة لتوليد الطاقة من الرياح

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، أول رخصة من نوعها في المملكة لمزاولة نشاط توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أحد أشكال الطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في محافظة طريف شمال المملكة العربية السعودية، والمشروع مخصص للاستهلاك الذاتي لشركة أرامكو.

ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا المشروع من خلال توربين هوائي في مشروع يمثل شراكة ناجحة بين شركة أرامكو وشركة جنرال إليكتريك، حيث تبلغ السعة الإنتاجية لهذا المشروع 2.75 ميغاواط، وهذه الكمية من الكهرباء تكفي لإمداد 250 منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفطي سنوياً لإنتاج الكمية ذاتها من الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع يمثل باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والتي من المزمع أن يبلغ إنتاجها للكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة 9500 ميجا واط من الكهرباء بحلول عام 2030.

وأكدت الهيئة أنها مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لراغبي الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.

وبينت الهيئة أنها تُصدر 3 أنواع من الوثائق الخاصة بممارسة هذه النشاطات، أو اعتزام ممارستها، وهي الرخص والتصاريح والإعفاءات.

وقد صدر عن الهيئة منذ بداية توليها هذه المهمة ما يقرب من 50 رخصة لمزاولة أنشطة مختلفة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، كما أصدرت ما يزيد عن 95 تصريحاً لجهات تعتزم دراسة إنشاء مشاريع في هذه الصناعة، و23 إعفاءً من متطلبات الحصول على الرخص لعدد من الجهات التي تمتلك محطات خاصة بها وتستهلك كامل الإنتاج بصورة ذاتية ولا ترتبط بشبكة الكهرباء العامة مثل بعض مصانع الإسمنت والحديد والورق.