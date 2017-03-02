الاتحاد العقارية تعتزم الانتهاء من أويا ريزيدنس بـ2018

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن تحقيقها مبيعات قياسية في أول أسبوعين منذ بدء الإطلاق الأولي لبيع مشروع أويا ريزيدنس في الموتور سيتي بتصميمه الفريد المستوحى من جزيرة سانتوريني باليونان والذي يتم تنفيذه على مساحة 184 ألف قدم مربعة، وبتكلفة إجمالية تبلغ 450 مليون درهم.

وتم طرح المشروع للبيع في إدارة مبيعات الشركة بالموتور سيتي، وتوفر الشركة لعملائها تسهيلات، أهمها خطة السداد المرنة حيث يتم سداد 50% من قيمة الوحدة حتى تاريخ التسليم والباقي يسدد على سنتين بدون فوائد، وكذلك لا يتم احتساب عمولة على المبيعات بدون عمولة بالإضافة إلى سداد 50% فقط من رسوم التسجيل.

وتعتزم الشركة الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2018 وتوفر الشركة على موقعها الإلكتروني كافة المعلومات عن المشروع وميزاته والتسهيلات المتاحة.

ويشمل المشروع 269 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتنوع بين غرفة وغرفتين وشقق دوبلكس تتكون من غرفتين وثلاث وأربع غرف، ويوفر المشروع لسكانه باقة متنوعة من المرافق التي تضم مسابح خارجية وصالات رياضية وملاعب إسكواش.

وقال أحمد خلف المري، مدير عام شركة الاتحاد العقارية: "يعتبر أويا رزيدنس واحداً من بين عدد من مشاريع محفظة الاتحاد العقارية المتنامية في قطاعي السكن والتجزئة، التي تعتبر محوراً رئيساً في استراتيجية خطة عمل الشركة، وسيضيف المشروع مفهوماً فريداً من نوعه وإضافة رائعة إلى سوق العقارات السكنية في دبي بشكل عام وقاطني الموتور سيتي بشكل خاص".