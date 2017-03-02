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مرسوم ملكي يلغي رسوما بـ2% لصالح "السعودية للكهرباء"

المصدر: العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تلقيها خطاباً بمرسوم ملكي يقضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن المرسوم سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية 2016، وذلك عبر تخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017، والبالغ 6.1 مليار ريال.

كما سيخفض المرسوم المصاريف التشغيلية بواقع 2% من قيمة الاستهلاك سنوياً اعتباراً من تاريخه.

كلمات دالّة

#الكهرباء السعودية, #الشركة السعودية للكهرباء, #رسوم البلديات

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