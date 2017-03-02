"أرابتك" تضع خطة إنقاذ تتضمن بيع أصول غير أساسية

تعتزم شركة أرابتك البدء بوضع خطة إنقاذ مدتها ثلاثة أعوام، تتضمن بيع بعض الأصول غير الأساسية.

وتتضمن الخطة إبقاء المشاريع قيد التنفيذ قيمتها نحو 8 مليارات درهم على الأقل، بالإضافة إلى استئناف توزيع الأرباح.

وبموجب الخطة ستقوم "أرابتك" بخطة إعادة الرسملة هذا العام، كانت قد أعلنتها الشركة في وقت سابق تتضمن إصدار أسهم حقوق أولوية جديدة لجمع 1.5 مليار درهم.

وتوقعت الشركة زيادة رأس مالها بعد هذا الإصدار إلى 6 مليارات درهم.

يشار إلى أن "أرابتك" سجلت خسائر في الربع الأخير من العام الماضي، بلغت 2.95 مليار درهم.