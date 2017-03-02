"إسمنت نجران" توقف خط إنتاج تابع لها لانخفاض الطلب

أوقفت شركة "أسمنت نجران" خط إنتاج طاقته الإنتاجية ثلاثة آلاف طن يومياً من مادة الكلنكر.

وأوضح بيان الشركة أن إيقاف خط الإنتاج رقم 2 هو قرارٌ مؤقت. وجاء نتيجة ظروف السوق الحالية لسوق الاسمنت وانخفاض الطلب والتي أدت بدورها إلى ارتفاع مخزون الكلنكر لدى الشركة.



وأشارت إلى أنه لن يكون لهذا القرار أي أثر على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه عملائها، مبينة أته سيتم الاعلان عن أي أثر مالي بنهاية الربع الأول 2017م.



وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت نجران" بدر جوهر، قد صرّح مؤخرا بأن مخزون "أسمنت نجران" بلغ ثلاثة ملايين طن وهو ما يعادل مبيعات عام كامل.

