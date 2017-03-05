السعودية للكهرباء ملتزمة بسداد ديون بـ60 مليار ريال

قال محافظ هيئة تنظيم #الكهرباء في السعودية الدكتور عبدالله الشهري، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بسداد كافة ديونها والتزاماتها، وإن قرار شطب الديون متعلق فقط برسوم البلديات.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت الخميس تلقيها خطاباً بمرسوم ملكي يقضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، بما مجموعه 6.1 مليارات ريال.

وأضاف الشهري أن مبررات شطب ديون الشركة #السعودية للكهرباء مختلفة عن ديون شركة أرامكو، مشيرا إلى أن الرسوم بـ2%، كانت من قيمة المبيعات قبل عام 1376هـ لأن القطاع الخاص هو من يقدم الخدمة والتعرفة كانت 38 هللة، وفي عام 1396هـ، رأت الدولة أن القطاع الخاص ربما لا يستطيع مواكبة التطور في تقديم الخدمات مع زيادة الطلب فدخلت كشريك، والدولة تملك 80%، وخفضت التعرفة إلى 5 هلالات والتزمت الدولة بدفع معونات للكهرباء كما تحسن دخل البلديات، وأصبحت الشركة لا تستطيع دفع 6.1 مليار ريال.

وأكد الشهري أن ديون الشركة السعودية للكهرباء تبلغ 60 مليار ريال، غير القروض للبنوك، وستقوم الشركة بالوفاء بهذه الالتزامات.