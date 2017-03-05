جهينة ترفع أسعار منتجاتها 42% بعد تعويم الجنيه

قال سيف صفوان ثابت الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، في مصر، إن الشركة رفعت تدريجيا أسعار منتجاتها بنسبة وصلت إلى 42% بعد قرار تعويم الجنيه.

وأشار صفوان في مقابلة مع قناة "العربية" إلى تأثر تكاليف الشركة بنسبة 60% من الاعتماد على العملات الصعبة، موضحاً أن التأثير الأكبر انعكس على نتائج الربعين الثاني والثالث.

وتوقع أن يأتي التأثير أقل على نتائج الشركة في الربع الرابع والتي لم تعلن بعد.

وأعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية عن ضخها استثمارات في السوق المحلية بقيمة 450 مليون جنيه خلال عام 2016.

وتعاني سوق الأغذية في مصر من حالة ركود في أعقاب تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين.

وقد وصفت جهينة قرار التعويم بأنه جاء متأخرا للغاية، وتسبب في خسائر فروق العملة التي خفضت بدورها هامش ربح الشركة العام الماضي بنسبة تراوحت ما بين 5 إلى 7 %.

وكانت جهينة قد رفعت أسعار منتجاتها العام الماضي بنحو 35% بشكل تدريجي، لترتفع النسبة إلى 42% في الوقت الحالي.

وبلغ صافي ربح جهينة في الربع الثالث من 2016 نحو 58.189 مليون جنيه انخفاضاً من 88.234 مليون جنيه في الربع الثالث من 2015.

وكان صافي ربح الشركة قفز في الربع الأخير من 2015 نحو 85 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2014.