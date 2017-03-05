نادك تخصص 1.5 مليار ريال للاستثمار في السودان

أعلن مدير مشروعات الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في السودان المهندس علي الغشام، أن الشركة خصصت مبلغ مليار ونصف المليار ريال للاستثمار في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي والاستثمار التجاري في السودان.

وحازت "نادك" على أراضٍ زراعية في مساحة 150 ألف فدان في ولاية شمال كردفان غربي أواسط السودان، وافتتح مؤخرا النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح المرحلة الأولى من المشروع الذي زرعت منه الشركة مساحة 60 ألف فدان بحسب جريدة الرياض.

وقال الغشام إن المشروع بدأ في مساحة ستين ألف فدان زرعت بمحصول القمح والأعلاف وحققت نجاحا وسيتم خلال المرحلة المقبلة الاتجاه إلى الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.

وأكد أن الفرصة في نجاح الاستثمار الزراعي في السودان كبيرة جدا، مشيرا إلى أن الشركة ستتوسع في التصنيع الغذائي عبر إنتاج الألبان بمخلفاتها والعصائر.

وتوقع الغشام أن تحقق نادك في وقت قصير عائدا كبيرا من تحويل أموالها من وإلى السودان خاصة بعد بدأت البنوك التحويلات المالية بعد رفع الحصار الاقتصادي الأميركي عن السودان.