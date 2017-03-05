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نصف شركات المقاولات العربية تواجه تحديات السيولة

المصدر: العربية.نت
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قاال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، إن "أكثر من 53 في المئة من شركات المقاولات العربية، تواجه تحديات تتصل بالسيولة، كما أن من شأن تراجع وتيرة النشاط العمراني وحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، أن يفاقم الأوضاع التي تواجه قطاع المقاولات".

وأشار الحمادي في تصريح صحافي إلى عقد الاتحاد الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا للحديث عن المؤتمر العلمي العربي الاول لتحديث نظام تمويل المقاولين فى الوطن العربي والذى سيعقد فى عمان خلال الفترة من 25 ابريل الى 27 ابريل.

وقال رئيس الاتحاد ان اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع بعض المكاتب العلمية، اصدر بعض نتائج للعديد من الدراسات المالية الخاصة بتطوير نظام التمويل للمقاولين فى الوطن العربي مقارنة مع بعض التجارب الدولية الناجحة.

كلمات دالّة

#عقارات, #مقاولات, #انشاءات, #اتحاد المقاولين العرب

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