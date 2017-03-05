"أبو معطي".. قيمة تضاعفت 3 آلاف مرة في 23 عاماً

تمكنت شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، من النجاح في الإدراج في سوق الأسهم الموازية – نمو في السعودية، بعد أن حققت سجلا حافلا من الإنجازات المالية.

ومنذ تأسيس الشركة في مدينة الرياض عام 1994 بقيمة رأس المال عند التأسيس 100 ألف ريال، مرت 23 عاما من التطور، لتصل الشركة اليوم إلى قيمة سوقية 315 مليون ريال، وقيمة أسهم مدرجة في السوق الموازية – نمو تصل إلى 63 مليون ريال. ويعادل الفرق بين رأسمال التأسيس والقيمة السوقية الحالية أكثر من 3 آلاف ضعفاً.

وفي العام 2008 تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 50 مليون ريال، وفي عام 2014 آخر زيادة في رأس مال الشركة إلى 160 مليون ريال.

وتشمل أنشطة الشركة: البيع بالجملة للقرطاسية واللوازم المكتبية، والبيع بالجملة والتجزئة للأحبار، والطابعات، والبيع بالتجزئة للكماليات، والاستثمارات العقارية.

وجرى طرح 3.2 مليون سهم للاكتتاب 20% من رأس المال، في السوق الموازية – نمو، بسعر 15 ريالا للسهم الواحد وجرى ضخ 139 مليون ريال، حيث بلغت نسبة التغطية 290% من المستثمرين المؤهلين. وسجل سهم الشركة 19.7 ريال حسب إغلاق الخميس الماضي.