الجمل يستبدل الحصان.. لقوة السيارات في الصحراء

"الجمل" بدلا من "الحصان".. كان هذا جديد شركة نيسان فيما يتعلق بوحدة قياس قوة السيارات في الصحراء، وربما يكون هذا هو الخيار الجديد والأهم عند التوجه إلى شراء سيارة ذات #دفع_رباعي.

تقول شركة نيسان إن الوحدة الجديدة لقياس قوة السيارات في الصحراء هي "أكثر دقة، وبما أن #الجمل يعرف بسفينة الصحراء.. فقد وقع عليه الاختيار بطبيعة الحال".

وجاءت الفكرة نتيجة الاهتمام الكبير بهذا النوع من السيارات في منطقة الخليج، حيث أكد سمير شرفان، المدير التنفيذي لشركة #نيسان الشرق الأوسط أن سيارات الدفع الرباعي تمثل 50%، من مبيعات الشركة في المنطقة، مشيرا إلى أن إجمالي المبيعات نما بنسبة 45%، خلال السنوات الـ5 الماضية.

ولتوضيح الفكرة فإن قوة #الحصان تعني وحدة قياس لقدرة محركات السيارات وتعود بداياتها إلى القرن الثامن عشر على يد المهندس الاسكتلندي جيمس وات الذي أراد مقارنة قوة الخيول بقوة المحركات البخارية التي جاءت لتحل مكانها.

أما قوة الجمل فهي وحدة لقياس قدرة السيارات على الرمال فقد اعتمدت بعد اختبارات واسعة النطاق على حركة الجمال في الصحراء .

ويؤكد جوزف رشيد الهاشم، رئيس قسم الهندسة في شركة بيار داموس، وهو المهندس الذي عمل على تطوير وحدة قوّة الجمل، أن المزيد من الاختبارات ضرورية لاحتساب بعض المتغيرات مثل رطوبة الرمل والحرارة وضغط العجلات وغيرها للتأكد من سلامة المعادلة.

وقد تم تقديم الورقة العلمية المتعلقة بقوة الجمل إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاعتمادها كخطوة أولية. حيث يتوقع خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن تستغرق التجارب على هذه الوحدة الجديدة نحو عام ونصف قبل اعتمادها كمعيار رسمي على أن تليها خطوة التقدم بالنتائج لهيئة التقييس الخليجية لاعتمادها على مستوى الخليج.

وأكد مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن الطموح هو لاعتماد قوة الجمل كمعيار عالمي من خلال الحصول على موافقات هيئات التقييس العالمية.