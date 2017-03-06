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تعرف على العملاق الجديد في قطاع السيارات الأوروبي

المصدر: العربية.نت
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تترقب الأسواق اليوم إعلان مجموعة "PSA " الفرنسية، التي تنتج سيارات سيتروين و بيجو موافقتها على شراء "أوبل- فوكسهول" الوحدة الاوروبية التابعة لـ "جنرال موتورز" مقابل ملياري دولار.

يأتي قرار جنرال موتورز بيع ذراعها الأوروبي، بعد تكبدّ " Opel" خسائر تجاوزت 15 مليار دولار، منذ عام 2000.

ومن المتوقع أن ينتج عن الصفقة ثاني أكبر مصنّع أوروبي للسيارات، بعد VOLKSWAGEN الألمانية.، بحجم مبيعات يصل إلى 5 ملايين سيارة سنوياً.

وكشفت مصادر لبلومبرغ أن أكثر من نصف مبلغ الاستحواذ سيتم دفعه نقدا، بالإضافة إلى أسهم في PSA مقابل المبلغ المتبقي.

كذلك تقضي الاتفاقية بتحويل ثلاثة مليارات دولار ، من التزامات تقاعد الموظفين، من جنرال موتورز إلى PSA.

وقد نالت صفقة الاستحواذ دعما من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فيما ناقش رئيس المجموعة الأمر مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

كلمات دالّة

#بيجو, #جنرال موتورز, #سيتروين, #ألمانيا, #استحواذات, #صناعة السيارات

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