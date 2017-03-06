تعرف على العملاق الجديد في قطاع السيارات الأوروبي

تترقب الأسواق اليوم إعلان مجموعة "PSA " الفرنسية، التي تنتج سيارات سيتروين و بيجو موافقتها على شراء "أوبل- فوكسهول" الوحدة الاوروبية التابعة لـ "جنرال موتورز" مقابل ملياري دولار.

يأتي قرار جنرال موتورز بيع ذراعها الأوروبي، بعد تكبدّ " Opel" خسائر تجاوزت 15 مليار دولار، منذ عام 2000.

ومن المتوقع أن ينتج عن الصفقة ثاني أكبر مصنّع أوروبي للسيارات، بعد VOLKSWAGEN الألمانية.، بحجم مبيعات يصل إلى 5 ملايين سيارة سنوياً.

وكشفت مصادر لبلومبرغ أن أكثر من نصف مبلغ الاستحواذ سيتم دفعه نقدا، بالإضافة إلى أسهم في PSA مقابل المبلغ المتبقي.

كذلك تقضي الاتفاقية بتحويل ثلاثة مليارات دولار ، من التزامات تقاعد الموظفين، من جنرال موتورز إلى PSA.

وقد نالت صفقة الاستحواذ دعما من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فيما ناقش رئيس المجموعة الأمر مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.