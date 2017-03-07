الصحراء للبتروكيماويات تجري صيانة مجدولة لمصانع تابعة

أعلنت شركة #الصحراء_للبتروكيماويات قيام كل من شركة الواحة للبتروكيماويات وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) بأعمال الصيانة الدورية الرئيسية الشاملة والمجدولة لمجمع شركة الواحة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ومصنع سامابكو لإنتاج الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الاثيلين وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الصحراء للبتروكيماويات في بيان نشر على موقع #السوق_السعودية " #تداول"، إن أعمال مصنع شركة الواحة ستتوقف لمدة 32.5 يوم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 7 مارس، ولمصنع سامابكو لمدة 25 يوما اعتباراً من يوم الجمعة 10 مارس الجاري، لغرض ضمان سلامة واستقرار العمليات التشغيلية وفقاً للمواصفات الهندسية والصناعية المتعارف عليها في هذه الصناعة.

وأضافت الشركة أن فترة التوقف للصيانة الشاملة لا يتم اعتبارها خسارة في الإنتاج والإيرادات، حيث إنها مخطط لها مسبقاً في ميزانيات عام 2017، وقد وضعت تأثيراتها في الحسبان عند إعداد موازنة عام 2017، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة. والأثر المالي سوف يظهر في النتائج المالية للربع الأول والربع الثاني من عام 2017 اعتماداً على الأسعار المتوقعة للمنتجات واللقيم.