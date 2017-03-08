زد.تي.إي الصينية تدفع 892 مليون دولار في تسوية أميركية

قالت زد.تي.إي كورب الصينية لمعدات الاتصالات إن الشركة ستقر بالذنب وتدفع 892 مليون دولار لتسوية إدعاءات بانتهاك قيود أميركية على بيع التكنولوجيا المصنعة في الولايات المتحدة إلى إيران وكوريا الشمالية.



وأبلغت وزارة العدل الأميركية بأن زد.تي.إي أبرمت اتفاقا للإقرار بانتهاك القانون وعرقلة العدالة والإدلاء بشهادة كاذبة. وأجريت التسوية مع وزارات العدل والتجارة والخزانة الأميركية.



جاء تحقيق وزارة التجارة الأميركية عقب تقارير لرويترز في 2012 بأن زد.تي.إي وقعت عقودا لشحن معدات وبرمجيات بملايين الدولارات من بعض شركات التكنولوجيا الأميركية المعروفة إلى أكبر شركة اتصالات في إيران.

وشحنت زد.تي.إي بشكل مباشر أو غير مباشر مواد ذات منشأ أميركي بنحو 32 مليون دولار إلى إيران دون الحصول على تراخيص تصدير صحيحة من الحكومة الأميركية، وذلك بين يناير 2010 ويناير 2016.

وكذبت الشركة بعد ذلك على المحققين الاتحاديين حينما أصرت على أنها أوقفت الشحنات بحسب ما قالته وزارة العدل الأمريكية.



وقالت السلطات إن الشركة الصينية قامت أيضا بإرسال 283 شحنة من المواد الخاضعة للقيود إلى كوريا الشمالية.