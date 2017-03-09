خبير: "رؤية سوفت بنك" يتوسع باتجاه قطاع إنترنت الأشياء

قال خالد سليماني شريك رئيس في Chrome Advisory، إن رؤية صندوق "#رؤية_سوفت_بنك"، أكبر بكثير من صفقة الاستحواذ على شركة ARM والتي مقرها #بريطانيا.

وأضاف سليماني أنه من الواضح أن #صندوق_الاستثمارات العامة السعودي وشركة #مبادلة الإماراتية كان لهما دور في إتمام هذه الصفقة، خاصة وأن شركة مبادلة لديها اهتمام كبير بتصنيع الرقائق.

يذكر أن شركة ARM كانت مدرجة في بريطانيا، وتم الاستحواذ عليها بالكامل من قبل سوفت بنك، وقامت الشركة خلال العام الماضي بشحن 15 مليار رقاقة لمصنعي الموبايل، ولا توجد شركة هواتف لا تتعامل مع ARM.

وأشار سليماني إلى أن الحكومة البريطانية وأثناء بيع ARM اشترطت أن تظل بريطانيا مقرا للشركة، والمعروف أنها تصنع نحو 95%، من رقائق الجوال، و50%، من رقائق التابلت والساعات الإلكترونية، وقد تم شراء الشركة في حينها بأغلى من سعرها، كما أن مكرر الربحية للشركة 70 مرة، إلا أن أرباحها جيدة، حيث تحقق نحو 30%، أرباحا صافية من قيمة مبيعاتها السنوية البالغة 1.5 مليار دولار.

وقال سليماني "يبدوا أن رؤية صندوق "رؤية سوفت بنك" أكبر بكثير من هذه الصفقة، حيث تم دفع مبلغ أكبر للاستحواذ على 25%، من ARM، ما يؤكد أن الصندوق يحاول السيطرة على سوق إنترنت الأشياء.

ولفت سليماني إلى أن الهدف البعيد للصندوق هو الاستحواذ على سوق إنترنت الأشياء، عبر الاستحواذ على شركات تصنيع الرقائق، بالإضافة إلى أن مبادلة تمتلك حصتين في شركات مماثلة، وبالتالي فإن الصندوق ينفذ رؤية بعيدة، ومن الواضح أن "رؤية سوفت بنك" سيكون ذراع سوفت بنك لتنفيذ هذا التوجه.