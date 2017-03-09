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"إي اون" تكبدت خسائر ضخمة تجاوزت 13 مليار دولار بـ2016

المصدر: فرانكفورت – رويترز
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تكبدت الشركة الألمانية "إي اون" خسائر صافية تزيد عن 12.4 مليار يورو ما يعادل 13.08 مليار دولار في 2016، بحسب ما ورد صحيفة "هاندلسبلات".

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الشركة ستستغني أيضا عن 1000 إلى 1500 من وظائفها البالغة 43 ألفا.

ولم يصدر تعقيب من إي اون التي من المقرر أن تعلن نتائجها السنوية في 15 مارس.

وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 9.3 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من 2016 .

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