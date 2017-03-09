127 مليون درهم أرباح الممولين في "أملاك" عن 2016

قرر مجلس إدارة شركة #أملاك للتمويل الإماراتية توزيع 127 مليون درهم أرباحا للممولين عن عام 2016، بانخفاض طفيف مقارنة مع عام 2015 والتي بلغت 141 مليون درهم.

يأتي الانخفاض نتيجة دفعة سداد مقدمة للممولين بقيمة 137 مليون درهم أدت إلى تخفيض إجمالي التزامات الودائع الإسلامية.

وسجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 107 ملايين درهم في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع 135 مليونا في 2015، بانخفاض قدره 20%، بينما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 778 مليون درهم للعام 2016 بزيادة قدرها 46%، مقارنة مع 532 مليون درهم في 2015.

وانخفضت إيرادات النشاط التمويلي تحديداً بنسبة 31% لتصل إلى 207 ملايين درهم في 2016 مقارنة مع 297 مليونا في 2015، إلا أن الإيرادات من عمليات بيع أصول عقارية شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 480% لتصل إلى 429 مليون درهم مقارنة مع 74 مليونا في 2015، وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي بفضل تحقيق مبيعات أعلى وتحويل قطع الأراضي للعملاء.