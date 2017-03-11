ستاربكس: أعمالنا لم تتضرر من قرار توظيف اللاجئين

قالت شركة ستاربكس إن أعمالها لم تتضرر من حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعتها ردا على تعهدها بتعيين 10 آلاف لاجئ على مستوى العالم خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

وأعلنت ستاربكس في 29 يناير عزمها تعيين لاجئين في أعقاب الأمر التنفيذي الأول الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر سفر مواطني 6 دول للولايات المتحدة.

وأغضبت الخطوة بعضا من مؤيدي ترمب الذين دعوا زبائن سلسلة المقاهي الشهيرة إلى مقاطعتها.

وقال مات رايان، كبير مسؤولي الاستراتيجية في ستاربكس، إن نتائج مسح أجرته مؤسسة "يوجوف براند إندكس" وأشار إلى أن المقاطعة أضرت بستاربكس قليلا "لا تعكس رضا الزبائن واتجاهات الوعي التي نراها حتى الآن في 2017".